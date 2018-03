přijímací zkoušky

27. 6. 2014 |Vladimír Kroc, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Počet maturantů by se měl snížit. Tak to vidí ministr školství z ČSSD Marcel Chládek po letošních maturitách, v nichž propadla skoro pětina studentů. Prohlásil to po dnešním jednání s děkany pedagogických fakult. Vyčíslil, že čtyřletá výuka studentů, kteří letos neuspěli u maturity, stojí stát víc než dvě a půl miliardy korun. Ministr by situaci chtěl řešit zavedením jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.