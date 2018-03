22. 1. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Francouzští Socialisté vybírají své kandidáty do prezidentských voleb. Do druhého kola primárek zřejmě postoupí bývalý ministr školství Benoit Hamon a francouzský expremiér Manuel Valls. Hamon ale nejspíš získá první místo, vyplývá to z výsledků po sečtení třetiny odevzdaných hlasů.