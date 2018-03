13. 9. 2016 |František Kuna, Jakub Knoll |Hokej

Už jen jeden přípravný zápas pro každý tým a bude moci začít Světový pohár v hokeji. Nasát atmosféru a zjistit, jak by to mohlo v Torontu vypadat, budou moci fanoušci nejen při utkání Česka s Výběrem Severní Ameriky do 23 let v Pittsburghu.