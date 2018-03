16. 7. 2014 |Jaroslav Skalický, mad |Vesmír

Před 45 lety, 16. července 1969, odstartovala kosmická loď Apollo 11 k historické misi. Jejím cílem bylo přistát na Měsíci. O čtyři dny později se to členům výpravy skutečně podařilo. Na povrch Měsíce tak poprvé vkročil člověk - byl jím americký astronaut Neil Armstrong. Navždy se tak zapsal nejen do historie dobývání kosmu, ale i do dějin lidstva. Američané díky němu konečně dohnali náskok, který měl v dobývání vesmíru od vypuštění prvního Sputniku Sovětský svaz.