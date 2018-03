4. 11. 2016 |Matěj Štýs |Zprávy ze světa

Běloši rychle mizí z některých oblastí Velké Británie, nahrazují je přistěhovalci. Vyplývá to z nové studie skupiny vědců vedené Tedem Cantlem. Odborníci před tímto trendem varují. Mohl by podle nich výrazně prohloubit segregaci části populace a znesnadnit integraci přistěhovalců do společnosti.