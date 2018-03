10. 6. 2011 |Pavel Novák, Martin Hromádka, David Šťáhlavský, Michal Šenk |Zprávy ze světa

Chorvatsko by mohlo už v roce 2013 vstoupit do Evropské unie. Na cestě k tomuto cíli překonalo důležitou metu. Evropská komise podle eurokomisařky Viviane Redingové podpořila zařazení této země do evropských struktur a vyzvala státy sedmadvacítky, aby s Chorvatskem uzavřely dosud nedokončené kapitoly přístupových jednání.