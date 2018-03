29. 3. 2013 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Téměř dva miliony lidí letos zaplatí daň z příjmu fyzických osob. Očekává to finanční správa. Své daňové přiznání zatím odevzdala necelá polovina poplatníků. Zbytek to musí stihnout do úterního večera 2. dubna. V očekávání náporu daňových plátců proto prodloužily finanční úřady svoji pracovní dobu.