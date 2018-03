8. 4. 2016 |Jan Kaliba |Fotbal

I porážka může být vítězstvím. Platí to aspoň pro výsledek 1:2, který si fotbalisté Sparty vezou z Villarrealu do odvety čtvrtfinále Evropské ligy. Ale další zprávy ze Španělska už tak nadějně nezní. Senzační postup do semifinále soutěže se zdá být na dosah, jenže kvůli zraněním a karetním trestům to také může být jen iluze.