prodej automobilů

5. 4. 2017 |Luděk Hubáček, Petr Jadrný |Ekonomika

V březnu se v České republice prodalo téměř 27 000 nových osobních aut. To je nejvíc za posledních 10 let. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Roste také zájem o sportovně užitkové vozy (SUV).