prodej bytů

15. 5. 2012 |Martin Křížek, Jakub Viliš |Regiony

Až 4000 pražských městských bytů by mělo přejít do soukromých rukou. Město je má totiž v plánu privatizovat, a to především byty v panelových domech na Barrandově a Černém Mostě. Magistrát tak chce získat miliardy korun, které chce investovat do sociálního bydlení.