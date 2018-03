profesionál

6. 9. 2012 |Mirko Kašpar, Jan Bumba |Zprávy z domova

Poslanci přehlasovali Senát a stvrdili novelu, která má snížit počet dětí v ústavech a naopak podpořit pěstounskou péči. Změny by měly zprofesionalizovat pěstounství, náhradní rodiče by také dostávali více peněz a příjem by se jim započítával do důchodu. Podle odpůrců změn to povede k zániku ústavní péče a z pěstounství udělá výdělečnou činnost.