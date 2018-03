28. 10. 2010 |Pavel Cyprich |Hudba

Don´t Believe The Hype, Bring the Noise, Fear of a Black Planet nebo He Got Game... skladby, na které se nezapomíná. Pokud vám jejich jména nic neříkají, vězte, že je to jen krátký výčet ze zlatého fondu party amerických rapperů Public Enemy. Pokud ano, nastražte uši. Jedna z nejvlivnějších kapel posledních dvou desetiletí dorazí v neděli 31. října do pražského klubu SaSaZu. Hrát se bude hlavně z desky Fear of a Black Planet. Více vám o vystoupení a vůbec o historii kapely řekne Pavel Cyprich v následujícím příspěvku.