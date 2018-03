9. 8. 2016 |Jakub Knoll |LOH 2016 Rio de Janeiro

Čtvrtým soutěžním dnem dnes pokračují boje o olympijské medaile. I v úterý má Česká republika několik želízek v ohni, všechny z nich se však do finálových bojů budou muset teprve prokousat. Ještě před tím by se ale Martina Sáblíková měla dozvědět konečný verdikt Mezinárodní sportovní arbitráže, který rozhodne o tom, jestli zasáhne do zítřejší časovky.