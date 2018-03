25. 10. 2014 |Markéta Chaloupská |Zprávy z domova

V Česku se chystá unikátní projekt. Za odsouzenými by měli do věznic chodit lidé, kteří se stali obětí trestného činu, a mluvit s nimi o svých pocitech. Pomoci to má oběma stranám. Oběti se podle expertů snáze vyrovnají se svým traumatem, pachatelé si zase uvědomí, co svým jednáním způsobili. Akce, která by měla snížit riziko recidivy, bude probíhat také v dalších sedmi evropských zemích, například Německu či Portugalsku.