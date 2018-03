propaganda

16. 3. 2016 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

Do Severní Koreje odjel mladý americký student jako turista, domů se má ale vrátit až za 15 let. Soud v Pchjongjangu ho totiž odsoudil k těžké práci za mřížemi. Za to, že si v hotelu chtěl vzít plakát s politickou tématikou.