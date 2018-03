propuštění

8. 4. 2016 | Český rozhlas, Jaromír Marek |Zprávy ze světa

Barma propustí všechny politické vězně. Je to první krok nové vlády vedené někdejší disidentkou Aun Schan Su Ťij, která sama strávila za mřížemi nebo v domácím vězení celkem 15 let. Do pro ni speciálně zřízené funkce ji parlament jmenoval včera.