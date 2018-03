27. 8. 2015 |Jan Charvát |Regiony

V pískovcových štolách, vyhloubených v 17. století na pražském Proseku, by se měl do dvou let pro návštěvníky otevřít více než půlkilometrový vyhlídkový okruh. Promění se také okolí zanedbaného místa, kde dnes přespávají lidé bez domova. Vznikne tam i venkovní vyhlídková plošina.