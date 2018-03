6. 11. 2016 |Tomáš Minarčík, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Volejbalistky Prostějova si zahrají o postup do základní skupiny Ligy mistryň. A to i přes včerejší porážku 2:3 doma s týmem Békéscsaby. Před tím totiž Češky v prvním vzájemném souboji v Maďarsku vyhrály 3:0 a vybojované úvodní dva sety v odvetě jim tak stačily k postupu do třetího kola kvalifikace prestižní evropské soutěže.