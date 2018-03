10. 10. 2014 |Robert Mikoláš, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Hongkongská vláda zrušila rozhovory s protestujícími studenty, kteří teď vyzývají obyvatele někdejší britské kolonie, aby vyšli do ulic. Napětí v jednom z nejvýznamnějších finančních center na světě tak opět roste. Demonstranti i nadále požadují svobodné a přímé volby šéfa Hongkongu. Čína, která ho získala do své správy v roce 1997, to ale odmítá.