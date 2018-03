protikuřácký zákon

Praha| 31. 5. 2017 |Marie Bastlová |Komentáře |Komentář

Je to tady. V restauracích platí zákaz kouření. A i když se to třeba nezdá, je to velká věc. Asi taková, jako když v Praze poprvé nevyhrála volby ODS nebo když ve sněmovně zakázali prodávat alkohol.