protiraketový systém

21. 10. 2015 |Štěpán Macháček, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Část výroby izraelského protiraketového systému Iron Dome by se mohla přesunout do České republiky, a to konkrétně do Pardubic. I o tom dnes bude v Praze jednat izraelský prezident Reuven Rivlin. Dopoledne se na Pražském hradě sejde s českým prezidentem Milošem Zemanem. V Izraeli takzvaná Železná klenba při loňském konfliktu s Hamásem zachraňovala životy.