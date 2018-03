protiromská nálada

28. 4. 2012 |Lenka Šumová, Jakub Viliš |Regiony

Jablonecká policie šetří loupežné přepadení patnáctileté dívky v Tanvaldě. Cestou do školy ji údajně chtěli okrást tři mladíci. Vypověděla, že ji shodili z náspu silnice a požadovali peníze a mobilní telefon. Když jim nic nedala, údajně dostala ránu do břicha. Událost vyvolala v Tanvaldu další vlnu protiromských nálad, přestože ještě vůbec není jasné, co se vlastně stalo.