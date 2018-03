29. 1. 2016 | ČTK, ČRo |Ekonomika

Náklady na zavedení eura v Česku by pro celou ekonomiku činily zhruba půl procenta hrubého domácího produktu. Vklad ČR do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) by pak měl být 34 miliard korun. Na tiskové konferenci k zavedení eura to dnes řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.