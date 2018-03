12. 10. 2015 | ČRo, Martin Hromádka |Zprávy z domova

Podniky loni vypustily do ovzduší a vody o něco méně rakovinotvorných a dalších nebezpečných látek než v roce 2013. Oznámilo to sdružení Arnika. Netýká se to ale středočeské chemičky Spolana Neratovice, která naopak vyprodukovala škodlivin výrazně víc. Sdružení ji proto vyhlásilo Skokanem roku.