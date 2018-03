první světová válka

24. 3. 2016 |Evelyna Kulíšková |Historie

Fotografie, dopisy nebo třeba osobní deníky a předměty, které se datují do doby 1. světové války. Velké poklady, které možná leží schované u vás na půdě. Přitom by mohly vyprávět příběhy lidí, které tzv. velká válka zasáhla. Právě o sdílení rodinných vzpomínek prostřednictvím internetu usiluje projekt Europeana 1914–1918. Od roku 2011 se do něj zapojilo už 22 evropských zemí, letos přibylo i Česko.