12. 10. 2016 | ama |Příroda

Zhruba 80 tisíc pstruhů duhových chovaných na rybí farmě v Dánsku se dostalo na svobodu. Se zprávou přišly BBC a agentura Reuters. Incident se stal poté, co do farmy v Horsenském fjordu nabourala nákladní loď. Ekologové se obávají, že by pstruzi, vážící okolo 3 kilogramů, mohli narušit ekologickou rovnováhu v moři.