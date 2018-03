psychiatrie

16. 6. 2016 | ČRo, Tomáš Bystrý |Zprávy z domova

Psychiatrickou péči čeká reforma. V jejím rámci by měly do osmi let vzniknout tři desítky „Center duševního zdraví“, které by měla tvořit jakýsi mezičlánek mezi ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péčí. Centra s odborným personálem by měla být připravená bez čekání pomoci pacientům, kteří mají nějaký problém. Ke krokům, které by měly vést ke zlepšení péče o duševně nemocné, se dnes v memorandu zavázali zástupci státu, pojišťoven a lékařů.