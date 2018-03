psychologie

28. 1. 2017 | ČTK |nepoužívat - Věda

Pomsta. To je tak trochu jako spořádat na posezení celý dort nebo karton zmrzliny, anebo poslat textovou zprávu své bývalé či bývalému ještě před kuropěním. Vypadá to jako dobrý nápad, ale brzy člověku dojde, že to byla velká chyba. Problémem je si uvědomit dlouhodobé následky, když vám to v danou chvíli poskytne neskutečnou útěchu. Zvlášť když, jak dokazuje nedávná studie, pomsta vůči lidem, co vám uškodili, vás opravdu dělá podstatně šťastnějšími, napsal zpravodajský server New York Magazine.