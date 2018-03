29. 7. 2016 |Štěpán Macháček |Zprávy ze světa

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přešel do protiútoku vůči Západu, který kritizuje čistky vůči lidem podezřelým z účasti na neúspěšném pokusu o převrat. Západní země by podle prezidenta měly oceňovat Turecko za to, jak se s pokusem o převrat vypořádalo. Místo toho prý stojí "na straně vzbouřenců". V rámci zátahu proti nevládním médiím v pátek před soudem stanulo 21 novinářů, zřejmě lidí blízkých duchovnímu Fethullahu Gülenovi, kterého Turecko obviňuje ze zosnování puče. Podle české politoložky žijící v Istanbulu Lucie Tungulové, ale Gülen za pučem nestojí. Převzít moc v zemi plánoval plíživě a nenásilně. Už 40 let.