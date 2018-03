30. 8. 2010 |Břetislav Tureček, Jan Richter, Jan Piroch |Zprávy ze světa

Palestinci jsou nepřátelé Izraele a Bůh by je měl proto všechny vyhubit. Při sobotním kázání v synagoze to prohlásil přední izraelský rabín Ovadia Josef. Jeho vyjádření vyvolalo vlnu kritiky, která zasáhla až do Spojených států. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí rabínovy výroky označil za urážlivé podněcování nenávisti, které navíc nepřispívá k hledání míru na Blízkém východě.