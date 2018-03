27. 10. 2012 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Moderátor Jimmy Savile, hlavní postava britského pedofilního skandálu, by mohl přijít o papežský řád. Vatikán o to požádal arcibiskup z Westminsteru. Zesnulá celebrita, která měla desítky let zneužívat děti, by mohla přijít o některé pocty i přímo v Británii.