16. 6. 2014 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Zachránce stovek židovských dětí Nicholas Winton by měl dostat Řád bílého lva. Dnes to odsouhlasila vláda. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by bylo dobré, aby Winton dostal nejvyšší státní vyznamenání co nejdřív.