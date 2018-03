Rada Českého rozhlasu

11. 12. 2015 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

Zatím 27 lidí se přihlásilo do výběrového řízení na post generálního ředitele Českého rozhlasu. Čas na podání přihlášek měli uchazeči do dnešního poledne, další kandidatury s dnešním razítkem však mohou ještě přijít do pondělí poštou. Rada z těchto lidí ještě před Vánocemi vybere pětici, která postoupí do druhého kola. Jméno nového ředitele by mělo být známé nejpozději na začátku února.