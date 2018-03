Rada Evropy

15. 9. 2016 |Pavlína Nečásková, ČRo |Zprávy ze světa

Dalajláma vyzval Evropu, aby nerozlišovala lidi podle víry, ke které se hlásí. Všichni lidé jsou si podle něj rovni, dokud nespáchají zločin. Láska, tolerance a obětavost, to jsou podle dalajlámy nejdůležitější lidské hodnoty. Tibetský duchovní vůdce to prohlásil při svém projevu v Radě Evropy. Do Štrasburku a Bruselu přijel v rámci své návštěvy Evropy a setkal se i s několika vrcholnými evropskými politiky.