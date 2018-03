1. 3. 2011 |Kateřina Procházková, Eva Presová |Zprávy ze světa

Česká republika kandiduje do Rady OSN pro lidská práva. Kampaň dnes oficiálně v Ženevě představil ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Do hlasování o členství v prestižní organizaci ale zbývají ještě zhruba dva měsíce. Výsledek volby by měl být totiž znám až během zasedání valného shromáždění OSN, které se bude konat v květnu v New Yorku.