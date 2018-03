Radek John

4. 4. 2017 |Dominika Píhová |Zprávy z domova

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček po ohlášení kandidatury Jiřího Drahoše uveřejnil na twitterovém účtu několik příspěvků týkajících se prezidentské volby. Jeden z nich obsahoval také fotografii titulní strany týdeníku Mladý svět z roku 1990, na které se objevil tehdy 46letý prognostik Miloš Zeman hledící do dáli. Doprovodný text sliboval rozhovor o tom, zda opravdu vidí do budoucnosti země. Ovčáček ve svém příspěvku napsal: „Na Hradě potřebujeme aligátora s vizí. Ne šedou myš bez názoru.“ Co z něj udělalo v očích Jiřího Ovčáčka „aligátora" a působil tak v onom rozhovoru?