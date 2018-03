13. 1. 2013 |Jakub Marek |Hokej

Na roční smlouvě s New Yorkem Islanders se dohodl hokejový obránce Radek Martínek. Podle kanadské televize TSN si přijde na 600 tisíc dolarů. Vrací se tak do klubu, ve kterém odehrál téměř celou svou zámořskou kariéru v období mezi roky 2001 až 2011. V loňském roce hrál v Columbusu, ale kvůli otřesu mozku nastoupil jen do sedmi utkání.