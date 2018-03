3. 9. 2016 |Jaroslav Plašil, Nikola Šrámková |Tenis

Na olympijských hrách v Riu získal Radek Štěpánek bronzovou medaili v mixu, pak se úspěšně probíjel do hlavní soutěže dvouhry grandslamového US Open, kde už na soupeře nestačil. Krátce na to vypadl i z mužského deblu. Spíš než zlomený ale opouštěl New York motivovaný do dalšího tréninku, i když krátkou dovolenou si teď po dlouhém zápřahu zřejmě dopřeje.