radikální islám

8. 2. 2010 |Jaromír Janev |Zprávy ze světa

Ministr bezpečnosti Bosny a Hercegoviny Sadik Ahmetovič uvedl, že je nutné se otevřeně postavit wahábismu - radikálnímu pojetí islámu, které se v Bosně a Hercegovině stalo problémem. Zároveň ale zdůraznil, že by to nemělo zabránit zrušení víz do schengenského prostoru pro občany jeho země, protože bosenský stát všechny své závazky v tomto směru splnil.