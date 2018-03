Radim Cepek

3. 12. 2014 |Pavel Petr, Marek Augustin |Ostatní sporty

Florbalová reprezentace počítá už jen dny do startu mistrovství světa. Ve švédském Göteborgu Češi v sobotu nastoupí proti Norsku. Na turnaji mají jediný cíl - zasáhnout do bojů o medaile. S takovým přáním už zítra svěřenci Radima Cepka a Zdeňka Skružného odletí do dějiště šampionátu.