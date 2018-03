Radim Rulík

2. 11. 2013 |Aleš Procházka, Marek Augustin |Hokej

Je to vlastně jen pár dní, co si hokejový Litvínov přizval ku pomoci nové trenéry Rulíka a Hořavu a postavil před ně jasný úkol, co nejdříve se odlepit ode dna extraligové tabulky. Soudě podle minulých tří kol - není to až tak nereálné. Litvínovští hráči si zvykají získávat body a potvrdili to i včerejší domácí výhrou nad Chomutovem.