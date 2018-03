6. 4. 2012 |Petra Benešová, Mirko Kašpar |Zprávy z domova

Malé obce v západních Čechách – Lubenec, Blatno a Tis u Blatna – by si brzy mohly v rozpočtu polepšit o miliony korun. Peníze ale přitečou do pokladny až ve chvíli, kdy starostové schválí průzkumné vrty v okolní přírodě. Stát jimi chce zjistit, jestli by tady mohl za desítky let ukládat nebezpečný radioaktivní odpad.