27. 3. 2017 | ČTK |Hokej

Ze čtyřzápasového tripu si Letci z Philadelphie přivezli druhé vítězství. Výhru 6:2 v Pittsburghu potvrdili Jakub Voráček a do prázdné brány Radko Gudas. Dallas sice i díky gólu Aleše Hemského vyhrál v New Jersey, jeho šance na postup do vyřazovací fáze už je ale pouze teoretická.