22. 4. 2016 | ČTK, Jan Charvát |Regiony

Zástupci hnutí ANO, Trojkoalice a ČSSD dnes po víc než měsíci ukončili vyjednávání o programu staronové koalice. Pražští zastupitelé proto budou ve čtvrtek 28. dubna volit chybějící čtyři radní. Do rady by mělo přibýt po jednom zástupci ANO a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) plus dva radní ČSSD. Po dnešním koaličním jednání to řekl radní Jan Wolf.