11. 9. 2014 |Simona Bartošová, Jitka Englová |Regiony

V Kašperských Horách jsou v těchto dnech mimořádně otevřeny i běžně nepřístupné prostory. V rámci Dnů Evropského dědictví se tady například až do neděle mohou lidé každé odpoledne podívat do kostela Panny Marie Sněžné, zapojit se do komentovaných prohlídek kostela svatého Mikuláše nebo navštívit podzemí radnice, které představuje nejen ojedinělý prostor, ale jeho raritou je i to, že slouží jako zimoviště netopýrů.