4. 10. 2016 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

Radovan Krejčíř by mohl být vydán do České republiky a mohlo by tak dojít k obnově jeho procesů, při kterých byl odsouzený k mnohaletému vězení. Uprchlý Čech totiž stáhl žádost o azyl v Jihoafrické republice, kde žije od roku 2007 a kde si nyní také odpykává 35letý trest odnětí svobody, mimo jiné za únos a pokus o vraždu.