Rakka| 12. 6. 2017

Boj s Islámským státem se dostává do hlavního města teroristické organizace. Syrské jednotky vstoupily do čtvrti na západě Rakky. Proslýchá se také, že zemřel vůdce IS, organizace zprávu nepotvrdila.