Krajský soud v Brně dnes zrušil podmíněný trest pro traťového komisaře z rallye v Lopeníku. Při závodě v roce 2012 jedno ze soutěžních aut najelo do čtyř dívek ve věku od sedmi do 20 let, které střet nepřežily. Muž dostal osmnáctiměsíční podmínku za to, že dívky nevykázal z okolí trati. Případ by se měl vyšetřovat znovu.