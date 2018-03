22. 1. 2016 | ČRo, mkp |Zprávy z domova

Zemřel komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf. Bylo mu 62 let. Českému rozhlasu to potvrdila místopředsedkyně KSČM Miloslava Vostrá. Záchranáři dnes politika převezli do pražského IKEMu. Europoslanec byl diabetik a IKEM se specializuje právě na diabetologii nebo srdeční a cévní komplikace.