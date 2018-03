16. 12. 2013 |Evelyna Kulíšková |Regiony

Radnice na severu Prahy nesouhlasí s plánem magistrátu vrátit do aktualizace Zásad územního rozvoje novou vzletovou dráhu v Ruzyni a jižní variantu severní části Pražského okruhu. To by v budoucnu umožnilo jejich výstavbu a obyvatelé v okolí staveb se bojí zhoršení životních podmínek. Vyřazení obou projektů přitom nedávno nařídil Nejvyšší správní soud. Město se ale brání tím, že po dopracování dokumentace splnilo všechny požadavky, a není důvod projekty odkládat.